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Российский сенатор Алексей Пушков в своем личном Telegram-канале написал, что немецкое общество поделилось на два лагеря из-за поставок наступательных видов вооружений для Украины.

Пушков таким образом прокомментировал недавний опрос немецкой газеты Bild, в котором 49% опрошенных граждан Германии выразились против поставок подобных систем вооружений для украинской армии. Российский политик отмечает, что немецкое общество поделилось на тех, кто понимает последствия такого решения и тех, кто «слепо верит в официальную пропаганду, что наступательные вооружения помогут принести мир на Украину».

Напомним, что недавно в Германии Институт изучения общественного мнения INSA провел опрос немецких граждан на тему их отношения к поставкам наступательных видов вооружений для ВСУ. Среди опрошенных 49% назвали такое решение «ошибкой немецкого правительства», а 40% полностью поддержали такое решение. При этом 38% опрошенных выразились за отправку современных немецких танков в Украину.

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