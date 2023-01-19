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После того, как Россия начала спецоперацию на территории Украины стендап-комик решил, что эта ситуация не для него, и уехал из страны в Сербию. Там он ощутил на себе воздействие европейского воздуха, заявил, что не хочет быть мужчиной. Долгополов объявил, что отныне он Саша Кападя и он теперь не комик, а комикесса. Об этом пишет портал «Царьград».

В январе в Белграде должно было состояться шоу Саши Капади, но его отменили. Причиной стала компания «Вагнер».

В действительности в январе распространились слухи, что ЧВК «Вагнер» начала активную вербовку новичков, в том числе и в Сербии. Однако Долгополов, увидев эту информацию, решил, что действия «Вагнера» направлены против него и отменил все свои публичные выступления на пару недель.

 

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