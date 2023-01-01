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Смольный потратил 15 миллионов бюджетных средств на празднование Нового года, все гости мероприятия получили в подарок золотые подвески. Об этом пишет Telegram-канал «Площадь Восстания».

Авторы отмечают, что праздник был до неприличия роскошным. В меню новогоднего ужина были крабы и черная икра из Архангельска и Мурманска, доставленные по спецзаказу день в день.

Также гостям предлагали обширный выбор элитного санкционного алкоголя. Завершение праздничного ужина ознаменовалось феерическим салютом, хотя официально власти отменили в Петербурге традиционные фейерверки.

«Вдовесок к множествам блюд под аккомпанемент живой музыки рекой лилось дорогое французское вино, пятизвездочный коньяк, виски и другие санкционные напитки. Приятным бонусом стали подарки для гостей в виде золотых подвесок», — пишут авторы паблика.

Стоит отметить, что губернатор Александр Беглов призывал чиновников и депутатов ЗакСа поумерить свои «хотелки» и «экономить каждый рубль». Но у градоначальника слова часто расходятся с делом, тем более имея доступ к государственным средствам очень сложно отказаться от желания потратить их на себя.

Ранее Беглов побывал с официальным визитом в Узбекистане, эта поездка обошлась налогоплательщикам Петербурга в 40 млн рублей. А концерт-«подарок» от Беглова обошелся бюджету Петербурга в 11 млн рублей.

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