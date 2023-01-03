С начала нового года в России вступили в силу изменения, касающиеся владельцев автомобилей.

С 1 января изменилась цена на прохождение техосмотра. Названы минимальные суммы тарифов. ТО для легкового автомобиля будет стоит 913 рублей, чтобы пройти техосмотр для грузового автомобиля нужно заплатить 999 рублей, а для автобуса – 1563 рубля.

Увеличился размер госпошлин. Если необходимо узаконить тюнинг или установить на автомобиль газовое оборудование, размер пошлины составит 2500 рублей.

Чтобы получить СТС с измененной конструкцией, автовладельцу придется выложить 1500 рублей вместо прежней госпошлины в 800 рублей.

Изменилось исполнительное производство в отношении должников по штрафам ГИБДД. Теперь задолженности будут списывать со счетов без оформления документации.

Также с 1 января инвалиды, у которых есть в собственности ТС, смогут вернуть 50 процентов стоимости ОСАГО через портал Госуслуг.