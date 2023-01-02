С начала 2023 года в России начали действовать важные изменения для автовладельцев. И некоторые из них не порадуют автомобилистов.

С 1 января подорожал техосмотр. Чтобы пройти его в 2023-2024 годах придется заплатить 913 рублей для легковых машин, 999 рублей для грузовых и 1563 рубля будет стоить техосмотр для автобусов.

Стала больше госпошлина на тюнинг. Если изменена конструкция автомобиля, установлен фаркоп или ГБО, придется заплатить 2500 рублей вместо прежних 800.

А для того, чтобы получить СТС после изменения конструкции, придется выложить 1500 рублей. Ранее эта услуга стоила тоже 800 рублей.

Повышены с начала 2023 года акцизы на топливо и автомобили. Так, акциз на автомобили с мощностью более 90 л.с. равен 55 рублей за одну л.с., а с двигателем более 150 л.с. – 531 рубль.

Вступили в силу изменения, касаемые долгов по штрафам ГИБДД. Теперь их будут списывать с банковских карт должников без оформления каких-либо бумажных документов.