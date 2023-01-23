Портал «Русская весна» со ссылкой на Telegram-каналы сообщает, что в Сети были опубликованы кадры ожесточенных боевых действий на одном из участков Донецкого фронта, а именно на линии боевого соприкосновения в Марьинке.

Всего было опубликовано три небольших видеоролика с различными эпизодами ожесточенных боевых действий в населенном пункте Марьинка. На кадрах первого ролика показано, как российская штурмовая группа пробивается к зданию под прикрытием мощного огня из танка. На кадрах второго ролика показан непосредственно штурм и захват здания российскими штурмовиками. На кадрах третьего ролика показан ближний стрелковый бой между украинскими военными и российскими бойцами, которые закидывают противника ручными гранатами.

Отмечается, что в штурме принимали участие бойцы 150-й мотострелковой дивизии вооруженных сил Российской Федерации, которая отличилась в боях за Мариуполь, Попасную и Камышеваху.