Американское издание The Drive сообщает, что летчики ВВС Украины жалуются на современную российскую ракету класса «воздух-воздух» R-37M, из-за которой каждый боевой вылет украинского пилота может стать последним в его жизни.

Украинские военные летчики сообщают, что данная российская ракета обладает «чертовски опасными» характеристиками. Ракета R-37М может поражать воздушные цели на расстоянии до 300 км, таким образом, российские истребители могут атаковать украинские самолеты, даже не входя в воздушное пространство Украины.

Поэтому на данный момент возможности армейской авиации ВВС Украины сильно ограничены по выполнению боевых заданий на фронте. Один из украинских пилотов заявил, что если пилот не обнаружит пуск российской ракеты по его самолету, то, скорее всего, он будет ликвидирован. Однако в случае обнаружения пуска необходимо будет выполнить маневр для уклонения от ракеты, что не позволит нанести свой авиационный удар. Поэтому, по словам пилота ВВС Украины, сражения в небе сейчас разыгрались не шуточные.