Обозреватель Борис Рожин сообщил об освобождении бойцами ЧВК «Вагнер» населенного пункта Подгородное на окраинах Бахмута.

«Перемирия для слабаков. Штурмовые группы ЧВК “Вагнер” освободили село Подгородное на северо-восточных окраинах Артемовска. Отметили Рождество по-взрослому», — пишет он, приложив к новости карту.

Обороняющиеся в Бахмуте украинские солдаты ожесточенно сопротивляются, не сдавая без боя своих позиций. Нередко ВСУ применяют здесь авиацию.

Бахмут важен как ключевая точка обороны украинской армии в Донбассе, поскольку его освобождение откроет российским подразделениям дорогу на Славянск и Краматорск. Кроме того, этот город является важным логистическим центром. По этой причине Киев постоянно бросает в бой свежие силы и насыщает укрепрайоны техникой.