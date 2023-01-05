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Российское оборонное ведомство выложило сводку результатов работы российских военнослужащих в зоне СВО за минувшие сутки.

Так, ВС России уничтожили около 26 единиц бронированной техники, 20 автомобилей и около 470 бойцов ВСУ.

В Южнодонецком направлении артиллерийскими ударами разбиты пять БМП, 10 автомобилей, три бронированные машины и ликвидировано около 180 военных Укрианы.

В направлении Купянска ВС России ударили по подразделениям неприятеля в районе Кисловки, Двуречной и ликвидировали две машины и около 40 военных ВСУ.

На Краснолиманском направлении убито более 150 украинских боевиков, полностью разбиты три пикапа, выведены из строя семь бронированных машин ВСУ и один БТР.

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