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Как сообщает издание «Известия», жительница Соледара Анжела невероятно благодарна российскому военному, который, рискуя собственной жизнью, вывел ее с маленьким ребенком из Соледара, где происходили ожесточенные бои. Девушка рассказала, что российский боец надел на нее свой бронежилет, взял ее ребенка к себе на руки и вывел их в безопасную зону.

По ее словам, идти под летящими пулями и взрывами снарядов было очень страшно, но ей нужно было спасать свою жизнь и жизнь своего малыша. Анжела рассказала, что идти было очень сложно, дорога до безопасной зоны составила около 3.5 километров. В Соледаре им приходилось укрываться от пуль и разрывающихся снарядов, но российский военнослужащий смог вывести Анжелу и ее ребенка в безопасное место. Девушка безмерно благодарна российскому герою, который, рискуя своей жизнью, помог ей и ее малышу.

Сообщается, что Анжеле удалось добраться в город Стаханов, где ей и ее ребенку была предоставлена необходимая медицинская помощь. Также в больнице им предоставили необходимые лекарственные препараты.

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