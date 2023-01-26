Бойцы российской армии продолжают ликвидировать неприятеля на территории Донбасса. РИА “Новости” рассказало о том, как экипаж боевой машины поддержки танков “Терминатор” нейтрализовал укрепления ВСУ в районе города Кременная. В публикации также приводится видеозапись, как работает российская военная техника.

Подразделения украинских войск в окопах обнаружил беспилотник, затем по найденным позициям “Терминатор” ударил из пушек калибром 30 миллиметров, а также из гранатомётов. Уточняется, что техника работала с того же места, с которого ранее вёл обстрел вражеских позиций танк.

Бойцы рассказали журналистам, что как только техника отработает по укреплениям неприятеля, туда будет заходить пехота.

“Терминаторы” используются для подавления живой силы противника, которая оснащена гранатомётами или противотанковыми комплексами.