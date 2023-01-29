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Министерство иностранных дел Российской Федерации опубликовало в своем Telegram-канале заявление о том, что преступления и террористические акты вооруженных сил Украины, которые киевский режим совершает под покровительством Запада, например, как артиллерийский удар по больнице в Новоайдаре, не останутся без наказания.

Представители дипломатического ведомства России заявили, что все преступления киевского режима против мирного населения Донбасса не останутся без соответствующего наказания. Причем, как уточнили в МИД РФ, данные обстрелы совершаются под эгидой западных партнеров украинской власти.

Российское министерство иностранных дел отмечает, что все преступления и террористические акты тщательно фиксируются и документируются компетентными органами Российской Федерации, которым доподлинно известны все исполнители и организаторы данных действий.

Ранее МИД РФ уже заявил, что отсутствие осуждающей реакции стран НАТО касательно обстрела больницы в Новоайдаре свидетельствует о вовлеченности Североатлантического альянса в украинский конфликт.

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