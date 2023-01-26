Военный корреспондент Андрей Руденко выложил в своем канале Телеграм кадры, на которых показано, как российский беспилотник-камикадзе «Ланцет» уничтожает польскую самоходную артиллерийскую установку 155-мм Krab.

Оружие было поражено дроном при выходе на боевую позицию восточнее Купянска, который находится в Харьковской области.

Военкор прокомментировал кадры и назвал их «удачной охотой».

Отмечается, что беспилотники в ходе специальной операции применяются для выполнения ряда боевых задач. Их используют как для получения разведданных, так и для наведения артиллерии для последующего наведения ударов по противнику.

Беспилотник «Ланцет» предназначен для поражения наземных целей неприятеля как на передовой, так и в тылу.