Появилась новая информация относительно важного рубежа. Представители ДНР сообщили, что военнослужащие РФ окружили Артемовск (укр. Бахмут).

Город Артемовск имеет важное значение. Он является транспортным узлом, там проходят пути для снабжения украинских войск, там же находится разветвленная сеть укрепрайонов. Теперь идет разрушение этого форпоста.

Начальным этапом стал захват Соледара. Сейчас там российские подразделения проводят зачистку. Говорить о том, что город освобожден полностью, будет можно, когда в нем не останется ни одного боевика ВСУ и ни одного западного наемника. Ликвидированы сотни нацистов.

Сами военные Украины выкладывают видео, как они уходят из города. Остается только разбитая боевая техника.