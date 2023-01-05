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Военнослужащие РФ в ходе проведения контрбатарейной борьбы смогли уничтожить в Николаевской области артиллерийскую систему М777, принадлежащую ВСУ. Это установка американского производства, сообщает российское Минобороны.

В сообщении оборонного ведомства сказано, что российскими военными около поселения Матросовка в Николаевской области разбита артиллерийская система М777.

Также бойцы российской армии смогли уничтожить АN/TPQ-37. Это радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, которую также производят в США, отметили в Минобороны РФ.

Ранее поступило сообщение, что экипаж истребителя российских ВКС сбил военный самолет ВСУ. Су-24 был ликвидирован около населенного пункта Красногоровка в Донецкой народной республике.

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