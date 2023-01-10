С зоны СВО поступает информация, что украинцы под натиском российских военных начинают отступать из Соледара.

Военнослужащие РФ смогли прорвать украинские линии обороны и бойцы ВСУ начали спешно покидать свои позиции, забирая и боевую технику.

Информацию косвенно подтверждают политики и пропагандисты на Украине, которые резко поменяли свое мнение и признали, что положение украинских военных в направлении Артемовска стало плачевным.

Военный обозреватель Бутусов указал, что ситуация становится критической, ВС России захватывают позиции и скоро под их контролем окажется основной путь снабжения украинских подразделений.

А президент Украины заявил, что несмотря на то, что русские входят в Соледар, итогом этих боев в любом случае станет полное освобождение Донбасса.