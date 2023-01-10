ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

С зоны СВО поступает информация, что украинцы под натиском российских военных начинают отступать из Соледара.

Военнослужащие РФ смогли прорвать украинские линии обороны и бойцы ВСУ начали спешно покидать свои позиции, забирая и боевую технику.

Информацию косвенно подтверждают политики и пропагандисты на Украине, которые резко поменяли свое мнение и признали, что положение украинских военных в направлении Артемовска стало плачевным.

Военный обозреватель Бутусов указал, что ситуация становится критической, ВС России захватывают позиции и скоро под их контролем окажется основной путь снабжения украинских подразделений.

А президент Украины заявил, что несмотря на то, что русские входят в Соледар, итогом этих боев в любом случае станет полное освобождение Донбасса.

Вам может понравиться

Генерал Мороз победил танк вооруженных сил Украины

С приходом заморозков на Украине у ВСУ появилась еще одна проблема с военной техникой. В Сети появилась видеозапись, на которой изображен примерзший к земле украинский танк. Бойцы вооруженных сил Украины

Российские войска расширят арсенал ударных средств

Сергей Шойгу, глава российского Минобороны, сообщил, что вооруженные силы РФ в ближайшее время получат новые ударные средства. Он отметил, что в планах ведомства – расширить арсенал российских ВС и дополнить

Актер Фидаров заявил, что на поле боя он выстрелил бы Смольянинову в ногу

Заслуженный артист Северной Осетии Сослан Фидаров поделился своим мнением относительно слов Артура Смольянинова о России. Также он подчеркнул, что если они окажутся на поле боя, то Фидаров предпочтет выстрелить своему