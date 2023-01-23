Российские военнослужащие в составе Южного военного округа применили реактивные установки «Торнадо-Г» для уничтожения украинской военной техники и боевых снарядов. Оборонное ведомство России опубликовало кадры работы боевых расчетов 23 января, пишут «Известия».

Данные о координатах для нанесения ударов бойцам предоставляют специалисты разведки. Они подтверждены при помощи технических средств. Затем военные выпускают снаряды по вооружению, боевой технике и боеприпасам ВСУ. После того, как стрельба была завершена, российские бойцы уходят со своих позиций.

В Минобороны РФ рассказали, что для обеспечения точной работы установок «Торнадо-Г» применяется постоянная корректировка при помощи беспилотников и передовых бойцов артиллерии.