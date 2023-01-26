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Самолет Су-25, принадлежащий украинской авиации, был сбит комплексами ПВО России в небе над Донецкой народной республикой недалеко от Угледара. Об этом рассказал представитель российского Министерства обороны Игорь Конашенков.

Он отметил, что над населенными пунктами Донецкой республики, кроме самолета ВСУ, были дополнительно сбиты восемь дронов, также принадлежащих украинским военным силам.

Кроме этого, перехвачено семь реактивных боевых снарядов, которые выпустили силы ВСУ из РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Ольха». Их перехватили в районе Кременной в ЛНР и близ других населенных пунктов, находящихся в Херсонской и Запорожской областях. А около села Костогрызово, которое расположено в Херсонской области, российские военнослужащие успешно сбили штатовскую противорадиолокационную ракету HARM.

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