Сотрудники НТИ «Автонет» и Донского госуниверситета создали специальное оборудование, которое позволит автоматизированно и удаленно управлять любыми грузовыми машинами на механической коробке передач. Об этом пишет «Газета.ру».

Предполагается, что такие грузовики-беспилотники будут применяться в труднодоступных регионах страны и в районах Крайнего севера.

При помощи новой приставки грузовой автомобиль получает возможность передвижения по дорогам со смешанным покрытием в сложных условиях климата. Возможная скорость – до 40 км/ч.

С этой целью в автомобиль устанавливают специально запрограммированные блоки, которые управляют его механизмами. Далее будет можно автоматически управлять траекторией движения машины по заранее построенному маршруту.