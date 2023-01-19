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Сотрудники НТИ «Автонет» и Донского госуниверситета создали специальное оборудование, которое позволит автоматизированно и удаленно управлять любыми грузовыми машинами на механической коробке передач. Об этом пишет «Газета.ру».

Предполагается, что такие грузовики-беспилотники будут применяться в труднодоступных регионах страны и в районах Крайнего севера.

При помощи новой приставки грузовой автомобиль получает возможность передвижения по дорогам со смешанным покрытием в сложных условиях климата. Возможная скорость – до 40 км/ч.

С этой целью в автомобиль устанавливают специально запрограммированные блоки, которые управляют его механизмами. Далее будет можно автоматически управлять траекторией движения машины по заранее построенному маршруту.

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