Портал Autonews со ссылкой на несколько российских автосалонов сообщает, что первые товарные кроссоверы под названием «Москвич 3» уже есть в наличии в дилерских центрах.

По информации портала, в московском дилерском центре под названием «Петровский. Белая Дача» уже можно посмотреть вживую на автомобиль и даже купить его. Однако в автосалоне пока что отсутствует возможность провести полноценный тест-драйв «Москвича».

На текущий момент в дилерских центрах можно приобрести только бензиновую версию автомобиля «Москвич», которая оснащается 1,6 литровым двигателем, развивающим 109 л. с. мощности или 1,5 литровым турбодвигателем, развивающим уже 150 л. с. мощности. Сообщается, что электрическая версия кроссовера будет доступна для покупки в автосалонах немного позже.

Напомним, что серийное производство автомобилей «Москвич» было налажено еще 23 ноября 2022 года. При этом процедура отбора партнеров, которые будут составлять дилерскую сеть бренда, была завершена только 21 декабря 2022 года. Сообщается, что розничная цена за кроссовер «Москвич 3» будет составлять 1,97 миллиона рублей.