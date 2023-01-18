Российские истребители смогли сбить украинский самолет Су-25 в воздушном пространстве Донецкой народной республики. Об этом проинформировали в оборонном ведомстве РФ.

В сообщении говорится, что военный самолет Су-25 ВС Украины удалось сбить при помощи истребительной авиации российских воздушно-космических сил. Удар с истребителя был нанесен около поселения Яблоновка в Донецкой республике.

Также по данным российского Министерства обороны с момента начала специальной военной операции на территории Украины военнослужащие РФ смогли ликвидировать 373 самолета неприятеля. Также было сбито 200 военных вертолетов, принадлежащих ВСУ. Уничтожено чуть меньше трех тысяч беспилотных летательных аппарата противника.