Жители России в два раза быстрее начали вносить платежи для досрочного погашения потребительских кредитов. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на данные «Скоринг Бюро».

В прошедшем 2022 году процент полного погашения потребительских займов увеличился до 18. При этом в 2020 и 2021 годах на досрочное погашение кредитов приходилось всего лишь 9 процентов. В 2022 году пиковое значение составило 26 процентов в период с марта по май.

Об этом рассказал Олег Лагуткин, возглавляющий бюро кредитных историй «Скоринг Бюро».

Что касается ипотечных кредитов, то этот показатель вырос до 1,7, что превышает в четыре раза цифры за прошлые годы. Увеличились показатели и по автомобильным кредитам, но тут они не так сильно выражены.

Причина досрочных погашений заключается в том, что граждане стремятся быстрее избавиться от задолженности банкам на фоне общей нестабильности в стране.