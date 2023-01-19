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Апты Алаудинов, командующий группой спецназа «Ахмат», рассказал, что российские военные смогли перерезать главные пути снабжения украинских войск в Артемовске (укр. Бахмут). Сейчас они блокируют оставшиеся пути. Об этом пишет РИА Новости.

Со слов Алаудинова, бойцы Евгения Пригожина и формирования российских ВС в настоящее время занимаются блокировкой Артемовска. Этот город имеет огромное значение в вопросе обеспечения украинских войск в Донбассе.

Он пояснил, что город закрыт с правой стороны. Украинские военные не могут получать боеприпасы и продукты питания. Спецназовец заявил, что в ближайшие дни оставшаяся артерия будет полностью перекрыта.

Апты Алаудинов также рассказал, что по всей линии фронта на территории Донбасса происходят сложные бои, но инициатива находится полностью у российских бойцов. Неприятель несет серьезные потери.

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