Йеменское издание опубликовало статью, где названы четыре факта, которые помогут России победить в украинском конфликте.

Автор статьи заявил, что основная причина эскалации заключается в том, что Америка и ее союзники постоянно увеличивают военную поддержку Киеву. Зеленский смог выпросить важное оружие, и теперь бои выйдут на другой уровень.

При этом Штаты и Европа продолжают отправлять на Украину вооружение, несмотря на то, что Россия уже намекала на вероятность применения ядерного оружия.

Автор публикации считает, что Путин имеет план по сдерживанию неприятеля. Первое – в ВС России входят подготовленные бойцы, также применяется передовое вооружение. Второе – позиции ВСУ постепенно слабеют из-за разрушения инфраструктуры в стране. Третье – Россия проводит регулярные испытания ракет с ядерными боеголовками. Четвертое – высокие цены на электричество и недостаток топлива вынудят европейцев требовать у властей завершения конфликта.