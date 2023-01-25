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Председатель движения «Вместе с Россией» и член главного совета администрации региона Владимир Рогов заявил в беседе с РИА Новости, что вооруженные силы Российской Федерации предотвратили попытку украинской армии организовать контрнаступление на территории Запорожской области.

Владимир Рогов отметил, что благодаря упредительному удару российских сил удалось полностью сорвать планы командования украинской армии провести широкомасштабное наступление в Запорожской области, главной целью которого должен был стать выход украинских подразделений к берегу Азовского моря.

Однако благодаря действиям ВС РФ теперь командование ВСУ вынуждено перебрасывать резервы даже с Донецкого направления в Запорожскую область, чтобы сдержать продвижение российских сил и удержать линию фронта.

Напомним, что на территории Запорожской области подразделения российской армии пошли вперед практически по всей линии боевого соприкосновения. Главная цель ВС РФ заключается в освобождении населенных пунктов Гуляйполе и Орехово.

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