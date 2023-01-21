Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал изданию “Московский комсомолец” об успешных действиях бойцов ЧВК “Вагнер” под Соледаром.

Он сообщил, что “вагнеровцы” освободили два населенных пункта. Сперва они изгнали боевиков ВСУ из Двуречья, после чего установили контроль над Краснопольем, расположенным севернее станции Соль.

Напомним, что ЧВК “Вагнер” вели бои в Соледаре, используя грамотную тактику. Они разделили подразделения противника, окружили в центре крупную группировку сил, после чего ликвидировали всех, кто не захотел сдаваться в плен. Также они постоянно вступали с ВСУ в ближний бой, заставляя их отступать, что позволило установить полный контроль над населенным пунктом.