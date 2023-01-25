Очередную попытку форсирования реки Днепр группой украинских боевиков пресекли российские военнослужащие. Соответствующей информацией поделился член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов на странице своего Телеграм-канала.

Рогов отметил, что в районе 5 часов утра украинские десантники осуществили попытку высадки на левобережье Днепра. Произошло боевое столкновение, по результатам которого три катера ВСУ были потоплены еще в момент подхода. Оставшуюся группу боевиков военнослужащие ВС РФ смогли ликвидировать в районе населенного пункта Корсунки Херсонской области.

По словам Рогова, по находящейся на правобережье группе ВСУ были нанесены мощные удары артиллерией и тяжелой огнеметной системой «Солнцепек». В результате российским бойцам удалось ликвидировать пять боевых бронированных машин с личным составом противника.

Ранее сообщалось, что российские бойцы смогли пресечь попытки наступления украинских боевиков в подконтрольную России часть Запорожской области.