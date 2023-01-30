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Согласно сообщению РИА Новости, артиллерия ВС России нанесла мощный удар по украинской базе спецопераций, размещенной в городе Очаков Николаевской области. Сообщается, что среди погибшего личного состава присутствовали иностранные наемники.

Источник издания поделился информацией, согласно которой российская артиллерия нанесла огневые удары, поразившие причальную инфраструктуру и системы жизнеобеспечения. Потери противника: 14 человек личного состава погибло, 7 человек получили ранения, 3 единицы автомобильной техники уничтожено.

По словам источника, среди погибших есть иностранные наемники, которые занимались подготовкой украинских боевиков к проведению диверсионных действий в Черном и Азовском морях. О взрывах, прогремевших в городе Очаков, украинские средства массовой информации сообщили в первой половине дня 30 января.

Отметим, что еще в ноябре 2022 года представители МИД РФ указали британскому послу Деборе Броннерт о недопустимости подготовки украинских диверсантов. Ее вызвали на Смоленскую площадь из-за великой вероятности участия Лондона в нападении украинских подводных дронов на Севастополь.

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