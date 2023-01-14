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Российскими войсками был освобожден Соледар. В Министерстве обороны РФ сообщили, что теперь армия ВС РФ может продолжить наступление на Донбассе. Согласно информации, переданной РИА Новости, к интенсивным сражениям идет подготовка и на других участках линии фронта.

Замедление активных боевых действий на линии боевого соприкосновения других участков фронта, которое произошло из-за осенней распутицы, подходит к своему завершению. На данный момент на фронте происходят активные артиллерийские сражения, также учащаются походы ДРГ. Противник регулярно проводит разведку боем. В СМИ постоянно появляется информация о возможном наступлении украинской армии, однако на каком участке фронта – не известно.

Существует наиболее вероятные точки. Первая – это рубеж Кременной-Сватово. Если ВСУ смогут его захватить, то у них появится возможности вести наступательные действия на Северодонецк, Лисичанск, Рубежное. В итоге это приведет к разрезу Луганской Народной Республики на две части.

Вторая точка направления – это от Угледара и до юго-запада от Донецка. Если ВСУ смогут сосредоточить силы на этом направлении, то будет произведен удар на Волноваху, которая была освобождена еще весной. Таким образом, они смогут отрезать трасу Донецк-Мариуполь.

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