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Представители британской разведки заявили, что российское военное командование намеренно распространяет слухи о широкомасштабном наступлении своих войск сразу на нескольких направлениях фронта. Но на самом деле вооруженные силы России проводят небольшие атаки для имитации наступления.

Британские разведчики утверждают, что информационная компания в российских средствах массовой информации об успехах российской армии под населенными пунктами Орехово, Гуляйполе и Угледар не соответствует действительности. Главной целью таких действий в информационном поле, по мнению британской службы разведки, является создание панических настроений среди военнослужащих украинской армии.

При этом британские разведчики все же признают, что подразделения ВС РФ перешли в атаку на Запорожском участке фронта сразу в нескольких местах. Однако это наступление носит локальный характер, а не широкомасштабный. Интересным является тот факт, что заявления британцев сильно напоминают сводки Генштаба ВСУ.

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