ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Пресс-служба Народной Милиции ДНР опубликовала очередную видеозапись из зоны боевых действий на территории Донбасса. На кадрах видно, как российские разведчики, которые несут службу в третьем гвардейском батальоне спецназа, смогли выявить передвижение группы украинских военнослужащих в ночное время. По обнаруженному противнику был открыт огонь из противотанкового комплекса.

Также пресс-служба НМ ДНР сообщает, что украинские воинские формирования продолжают производить артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры, которая расположена в населенных пунктах ДНР. Только за прошедшие сутки по территории республики было выпущено 57 артиллерийских и минометных снарядов. Один местный житель в результате обстрела со стороны ВСУ погиб, еще трое мирных граждан получили ранения. Зафиксированы и разрушения частных домовладений.

Сообщается, что в результате успешных действий военнослужащих НМ ДНР совместно с подразделениями ВС РФ было уничтожено два украинских танка Т-64БВ, три САУ 2С3 «Акация», четыре гаубицы американского производства М777, а также 19 бронированных машин.

Вам может понравиться

Командир расчета ТОС-1 «Солнцепек» раскрыл секрет эффективности орудия

С самого начала специальной военной операции на территории Украины российские военнослужащие применяют тяжелые огнеметные системы «Солнцепек». Почему эффективно это орудие, рассказал Матвей, командир расчета. Об этом пишут «Известия». Военный отметил,

Бывший советник ЦРУ Рикардс заявил, что США могут «натворить глупостей» на фоне успехов ВС РФ в Украине

Как сообщает онлайн-журнал «ПолитРоссия», Джеймс Рикардс, ранее работавший советником в ЦРУ, сделал заявление о том, что американский президент Джо Байден может «совершить глупость» в случае значительного успеха вооруженных сил Российской

Политолог рассказал о страхе Шольца «остаться марионеткой США»

Немецкий канцлер Олаф Шольц опасается, что останется в памяти граждан своей страны как «американская марионетка». Об этом рассказал политолог Вадим Евсеев в ходе интервью с URA.RU. Эксперт отметил, что каждого