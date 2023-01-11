Пресс-служба Народной Милиции ДНР опубликовала очередную видеозапись из зоны боевых действий на территории Донбасса. На кадрах видно, как российские разведчики, которые несут службу в третьем гвардейском батальоне спецназа, смогли выявить передвижение группы украинских военнослужащих в ночное время. По обнаруженному противнику был открыт огонь из противотанкового комплекса.

Также пресс-служба НМ ДНР сообщает, что украинские воинские формирования продолжают производить артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры, которая расположена в населенных пунктах ДНР. Только за прошедшие сутки по территории республики было выпущено 57 артиллерийских и минометных снарядов. Один местный житель в результате обстрела со стороны ВСУ погиб, еще трое мирных граждан получили ранения. Зафиксированы и разрушения частных домовладений.

Сообщается, что в результате успешных действий военнослужащих НМ ДНР совместно с подразделениями ВС РФ было уничтожено два украинских танка Т-64БВ, три САУ 2С3 «Акация», четыре гаубицы американского производства М777, а также 19 бронированных машин.