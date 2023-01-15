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Глава Республики Чечня опубликовал видеоролик в своем Telegram-канале, в котором показана военная подготовка бойцов республики перед отправкой в зону проведения специальной военной операции.

На опубликованных кадрах можно увидеть выстроенных в ряды чеченских военнослужащих из разных подразделений, которые получают инструкции для выполнения боевых задач. При этом на заднем плане можно увидеть специальную автомобильную технику чеченских подразделений.

Рамзан Кадыров заявил, что каждый военнослужащий Чеченской Республики получил самое современное военное снаряжение и технику. При этом глава Чечни отметил, что самый большой страх украинских диверсантов – это встреча с военнослужащими спецподразделений Чеченской Республики. Данные слова Кадырова подтверждают и заявления пленных украинских разведчиков.

Напомним, что 14 января сообщалось, что в течение двух недель в зону проведения спецоперации будет отправлен очередной батальон чеченских воинов.

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