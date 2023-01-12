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Смольный не смог улучшить качество уборки снега с прошлого года. Таким мнением поделилась жительница блокадного Ленинграда Раиса Полякова. Она уверена: в 40-е Ленинград убирали гораздо лучше, чем современный Петербург.

«Уборка снега в Петербурге в этом сезоне такая же плохая, как и в прошлом. Куда смотрят власти Петербурга? Почему нет контроля за работой коммунальных служб?», – рассказала женщина.

Блокадница сделала акцент на том, что в период блокады, несмотря на тяжелый период, коммунальные службы справлялись со своими обязанностями. Северная столица не может похвастаться такими достижениями и в мирное время.

«В блокадном Ленинграде, несмотря на всю сложность того времени, снег и то лучше убирали. А сейчас просто кошмар. Я надеюсь, что кто-нибудь все-таки наведет порядок», – резюмировала Полякова.

Ранее СМИ обращали внимание на то, что в городе началась оттепель. Это повлекло за собой новые проблемы. Одной из основных стал гололед. Скользкие дороги становятся причиной травм у горожан. Серьезная ситуация не мотивирует коммунальные службы ответственно подходить к своей работе, несмотря на заверения губернатора Александра Беглова в том, что город якобы готов к зиме.

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