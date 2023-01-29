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В Telegram-канале пресс-службы Евгения Пригожина появилось заявление основателя ЧВК «Вагнер» о том, что населенный пункт Благодатное, который находится на территории Донецкой Народной Республики, был полностью освобожден от вооруженных сил Украины.

По словам Пригожина, штурмовым отрядам ЧВК «Вагнер» удалось установить полный контроль над селом Благодатное. Отмечается, что данный населенный пункт находится к юго-западу от Соледара.

Напомним, что Министерство обороны Российской Федерации еще 12 января сообщило о полном освобождении Соледара от подразделений украинской армии. Отмечается, что контроль над Соледаром позволит российским вооруженным силам развивать дальнейшее наступление в сторону населенного пункта Артемовск с целью перерезать его пути снабжения и взять гарнизон города в окружение.

Эксперты отмечают, что взятие Благодатного является следствием постепенного и планомерного продавливания оборонительных позиций украинской армии по всей линии фронта на Донбассе.

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