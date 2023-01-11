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Солдаты военной компании «Вагнер» вместе со своим начальником Евгением Пригожиным вошли в соляную шахту в городе Соледаре. Там они нашли схрон боеприпасов, принадлежащий военным Украины.

В сети опубликованы кадры, на которых показано, как «вагнеровцы» вместе со своим руководителем ходят по захваченной шахте, расположенной ближе к западной части города. В источнике говорится, что бойцы нашли украинский схрон.

Ранее Евгений Пригожин, бизнесмен и основатель частной военной компании «Вагнер», сообщил, что его солдаты смогли взять под полный контроль весь Соледар.

Он обратил внимание на то, что в процессе взятия города принимали участие только военные его компании. Позже он объявит о количестве боевиков ВСУ, взятых в плен.

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