Солдаты военной компании «Вагнер» вместе со своим начальником Евгением Пригожиным вошли в соляную шахту в городе Соледаре. Там они нашли схрон боеприпасов, принадлежащий военным Украины.

В сети опубликованы кадры, на которых показано, как «вагнеровцы» вместе со своим руководителем ходят по захваченной шахте, расположенной ближе к западной части города. В источнике говорится, что бойцы нашли украинский схрон.

Ранее Евгений Пригожин, бизнесмен и основатель частной военной компании «Вагнер», сообщил, что его солдаты смогли взять под полный контроль весь Соледар.

Он обратил внимание на то, что в процессе взятия города принимали участие только военные его компании. Позже он объявит о количестве боевиков ВСУ, взятых в плен.