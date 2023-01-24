Российский бизнесмен и основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин сожалеет о том, что представители администрации Белого дома не смогли ответить на его открытое обращение с просьбой дать оценку деятельности его ЧВК со стороны США. Комментарий Пригожина был опубликован его пресс-службой в Telegram-канале.

Евгений Пригожин, как следует из опубликованного комментария, просит представителей администрации Белого дома дать ответ на конкретный вопрос «кого, когда и где» он лично дестабилизировал. Российский бизнесмен с сожалением отмечает, что так и не смог получить ответ от американских чиновников.

Поэтому Пригожин делает вывод, что представители американской администрации решили обойтись общими фразами о дестабилизирующей деятельности его частной военной компании. При этом бизнесмен заявил, что подразделения его ЧВК участвовали, участвуют и будут участвовать в СВО на территории Украины, потому что там они защищают интересы своей Родины.