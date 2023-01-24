ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российский бизнесмен и основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин сожалеет о том, что представители администрации Белого дома не смогли ответить на его открытое обращение с просьбой дать оценку деятельности его ЧВК со стороны США. Комментарий Пригожина был опубликован его пресс-службой в Telegram-канале.

Евгений Пригожин, как следует из опубликованного комментария, просит представителей администрации Белого дома дать ответ на конкретный вопрос «кого, когда и где» он лично дестабилизировал. Российский бизнесмен с сожалением отмечает, что так и не смог получить ответ от американских чиновников.

Поэтому Пригожин делает вывод, что представители американской администрации решили обойтись общими фразами о дестабилизирующей деятельности его частной военной компании. При этом бизнесмен заявил, что подразделения его ЧВК участвовали, участвуют и будут участвовать в СВО на территории Украины, потому что там они защищают интересы своей Родины.

Вам может понравиться

Евгений Пригожин предложил ввести уголовное наказание за «гламуризацию армии»

Евгений Пригожин, глава военной компании «Вагнер», поддержал Рамзана Кадырова, который ранее выступил с критикой российского генерала, заявившего, что нужно запретить бороды для военнослужащих. Пригожин заявил, что военные корреспонденты лезут в

The Drive отметил новинки в «президентском» пакете вооружений США для Украины

Новые 2,5 миллиарда долларов военной помощи для Украины, выделенные решением  президента США Байдена, включают в себя бронетехнику, средства ПВО, артиллерийские боеприпасы и многое другое. Военный обозреватель портала The Drive Джозеф

Российские РСЗО «Торнадо-Г» уничтожили украинские объекты в зоне спецоперации

Российские военнослужащие в составе Южного военного округа применили реактивные установки «Торнадо-Г» для уничтожения украинской военной техники и боевых снарядов. Оборонное ведомство России опубликовало кадры работы боевых расчетов 23 января, пишут