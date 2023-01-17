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Евгений Пригожин, глава ЧВК «Вагнер», заявил, что информация о взятии российскими войсками села Клещеевка в ДНР, не соответствует действительности. Об этом написала его пресс-служба в канале Телеграм.

Пригожин отметил, что населенный пункт не взят и сейчас за него идут жесткие бои. Успехи есть, но основатель «Вагнера» и ранее говорил, что болтуны, которые торопят события, серьезно вредят нашим бойцам.

Со слов Пригожина, большую часть села контролируют ВСУ, но он пообещал, что сообщит, когда российские военные возьмут Клещеевку под контроль.

Ранее о взятии населенного пункта рассказал военный корреспондент Семен Пегов в канале Телеграм. Он уточнил, что «вагнеровцы» выбили украинцев с занимаемых позиций в Клещеевке.

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