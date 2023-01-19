Евгений Пригожин, глава ЧВК «Вагнер» заявил, что город Артемовск (украинское название Бахмут) в скором времени будет взят под контроль «музыкантов». Данное сообщение главы частной военной компании опубликовано пресс-службой «Конкорд» на официальном Телеграм-канале.

Бизнесмен заявил, что населенный пункт Клещеевка, который расположен недалеко от Артемовска, уже освобожден бойцами группы «Вагнера». Однако, по словам Пригожина, вокруг поселка идут ожесточенные бои. «Противник цепляется за каждый метр земли», – говорит в своем сообщении бизнесмен.

Евгений Пригожин подчеркнул, что, несмотря на многочисленную информацию в прессе, бойцы ВСУ вовсе не бегут из Артемовска. Он отметил, что вопреки распространяемой информации военнослужащие ВСУ работают четко и слаженно. Однако подразделения ЧВК «Вагнер» с боем продвигаются вперед. Пригожин отметил, что в конечном итоге, они смогут взять Артемовск под свой контроль.