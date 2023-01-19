Действующий руководитель АвтоВАЗа М. Соколов, как и предыдущий президент Н. Мор? передвигается на эксклюзивной версии Лада Signature.

Редкая модель, выпускаемая исключительно на заказ длиннее традиционных на 25 см, это сделано для повышения комфорта задним пассажирам. Эти машины собирали до 2018 года. В то время ее ценник был 1 млн. руб.

Топ версия включала в себя кожаные сидения с оригинальной строчкой, окантовку воздуховодов и отделку ручки селектора передач в эксклюзивном исполнении, также присутствовала улучшенная шумоизоляция. Сзади устанавливались два кресла вместо обычных трех, между ними располагается подлокотник. Вместе с тем все сидения обогреваются, аудиосистема выполнена в брендовом варианте. Под капотом автомобиля стоит ДВС 1,8 л., 122 силы, автоматическая трансмиссия АМТ5.