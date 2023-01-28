Иранское издание Press TV сообщает в своем материале, что очередные поставки военной техники США и других стран-участниц НАТО могут стать началом реализации негативного сценария развития мировых событий.

Несмотря на публичные заявления лидеров коллективного Запада о том, что они не будут поставлять киевскому режиму тяжелые виды вооружений, в действительности все делается наоборот. Авторы публикации отмечают, что с каждой новой поставкой вооружений для Украины мир приближается к реализации катастрофического сцерания, который Байден охарактеризовал, как начало нового мирового конфликта.

В материале сообщается, что Германия согласилась отправить свои танки киевскому режиму только после того, как США объявили о поставках своих боевых машин Abrams для ВСУ. Таким образом, немецкий канцлер обеспечил себе политическое прикрытие со стороны США.

Иранские аналитики уверены, что растущая с каждым днем военная поддержка Украины со стороны НАТО и США вынуждают Россию предпринять новые радикальные методы в зоне боевых действий.