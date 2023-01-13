Представитель пресс-службы компании «Вагнер» раскритиковал заявление Игоря Кимаковского, занимающего пост советника главы ДНР, о том, что город Артемовск (укр. Бахмут) окружен российскими войсками. Эти данные не соответствуют реальности.

В пресс-службе отметили, что Игорь Кимаковский явно не был рядом с Артемовском и не заглядывал в карты. Разговор вообще не идет об окружении города.

В сообщении говорится, что если Артемовск будет действительно окружен, информация об этом появится отдельно. Также указывается, что на территории Артемовска на данный момент находятся только бойцы подразделения «Вагнер». Других российских военнослужащих там нет.

Ранее Кимаковский заявил, что артиллерия российских ВС ведет плотную работу вокруг Бахмута, а город полностью окружен российскими бойцами.