Михаил Мишустин, премьер-министр РФ, поднял вопрос о дефиците военной техники и вооружения, сообщает РИА Новости.

Он заявил, что парк боевой техники необходимо пополнять каждый день. Важно, чтобы российские военнослужащие имели все необходимое, чтобы выполнять поставленные перед ними задачи. Мишустин уточнил, что боевая и спецтехника должны отправлять в зону боевых действий ежедневно.

Особенно важно выполнить поручение правительства на фоне того, что Запад ведет регулярные поставки в Киев различных видов вооружения и боевой техники.

Россия не должна отставать, в ином случае это скажется негативно на боеспособности наших военных, а также на оперативности и эффективности выполнения задач спецоперации.