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Представители Народной Милиции ДНР поделились с корреспондентами ТАСС информацией о том, что в преддверии православного праздника Рождества на территории Донецкой Народной Республики будут усилены меры безопасности из-за большой вероятности новых диверсий и террористических актов со стороны вооруженных сил Украины.

Как отмечают в представительстве НМ ДНР, по статистике за все предыдущие годы в канун православных праздников ВСУ всегда увеличивают количество обстрелов и диверсий. Также в силовом ведомстве республики Донбасса добавили, что заявление представителей киевского режима о возможных провокациях на Донбассе можно смело рассматривать, как оправдание артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ.

Именно по этой причине все силовые ведомства республики в праздничные дни усилят меры безопасности во всех общественных местах, а также на линии фронта и прифронтовых населенных пунктах.

Напомним, что заместитель председателя правительства Украины Ирина Верещук выступила с обвинительным заявлением в сторону вооруженных сил Российской Федерации, якобы о подготовке к проведению террористических актов в православных храмах на территории республик Донбасса.

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