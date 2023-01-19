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Посол Российской Федерации в Израиле Анатолий Викторов сделал заявление, что российская сторона поддерживает «взвешенную позицию властей Израиля» касательно украинского кризиса. Российские власти надеются, что Израиль и дальше будет воздерживаться от поставок любых видов вооружений на территорию Украины, добавил российский посол.

Данное заявление было сделано российским послом в Израиле Анатолием Викторовым в ходе дискуссии «Новое правительство Израиля: куда качнется внешнеполитический маятник?», которая была организована на площадке клуба «Валдай». Викторов добавил, что для обеих стран очень важно, чтобы Израиль и впредь отказывался от поставок любых видов вооружений или их компонентов в зону боевых действий на Украине.

Российская сторона верит, что Израиль и дальше будет следовать мудрой внешней политике в вопросе украинского конфликта, несмотря на многочисленные просьбы, поступающие израильскому правительству о передаче различных видов вооружений Украине, сказал Викторов.

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