Келли Дегнан, американский посол в Грузии, заявила, что гражданам страны не требуется прямое авиасообщение с Москвой.
Журналисты задали ей вопрос относительно заявления Сергея Лаврова, главы МИД РФ, который сообщил о возможном запуске прямых авиарейсов.
Американский дипломат ответила, что граждане Грузии хотели бы, чтобы Россия отказалась защищать Южную Осетию и Абхазию.
При этом Дегнан рассказала, что не знает, есть ли у грузин, которые живут в России, проблемы с поездками в Грузию. Но она уточнила, что знает о том, что Грузию едет много россиян.
Прямое авиасообщение между Грузией и Россией прекращено летом 2019 года по инициативе Москвы в ответ на русофобские выступления в Тбилиси.