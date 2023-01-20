Келли Дегнан, американский посол в Грузии, заявила, что гражданам страны не требуется прямое авиасообщение с Москвой.

Журналисты задали ей вопрос относительно заявления Сергея Лаврова, главы МИД РФ, который сообщил о возможном запуске прямых авиарейсов.

Американский дипломат ответила, что граждане Грузии хотели бы, чтобы Россия отказалась защищать Южную Осетию и Абхазию.

При этом Дегнан рассказала, что не знает, есть ли у грузин, которые живут в России, проблемы с поездками в Грузию. Но она уточнила, что знает о том, что Грузию едет много россиян.

Прямое авиасообщение между Грузией и Россией прекращено летом 2019 года по инициативе Москвы в ответ на русофобские выступления в Тбилиси.