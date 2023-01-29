Пользователи социальных сетей начали активно обсуждать заявление украинского президента, которое он сделал во время своего интервью с журналистом телевизионного канала Sky News. Он заявил, что если американские танки Abrams прибудут на территорию Украины только к августу 2023, то «будет уже слишком поздно».

При этом один из пользователей социальной сети написал, что даже если американские танки появятся в распоряжении вооруженных сил Украины уже сегодня, то это также ничего не изменит на поле боя. Другой пользователь отметил, что такие слова президента Украины очень похожи на осознание неизбежности капитуляции.

Еще один комментатор написал, что чем скорее американские танки приедут на территорию Украины, тем раньше они будут уничтожены российскими войсками. А это негативно скажется на репутации НАТО во всем мире. Другой пользователь соцсети написал, что странно слышать такие слова от президента Украины, который везде заявляет, что не видит смысла в мирных переговорах, так как его армия побеждает на фронте.