Пользователи сети Twitter удивились словам Зеленского, когда тот заявил, что несколько десятков боевых танков, присланных странами Запада, не смогут серьезно помочь Украине.

В ходе интервью Владимир Зеленский, президент Украины, рассказал, что недоволен объемами помощи, которая идет с Запада. Он отметил, что если даже НАТО пришлет 50 танков, это не решит проблему, так как у России их тысячи.

Один из комментаторов под постом написал, что Зеленский наконец-то осознал свое сложное положение.

Второй отметил, что может быть теперь украинский лидер поймет, что его обманывают.

Другой комментатор заявил, что Россия уничтожит западные танки точно так же, как и другое западное оружие на Украине.

В итоге читатели сделали вывод, что из Америки получился хороший союзник. Штаты не отправляют свои танки в Киев, но заставляют это сделать Германию.