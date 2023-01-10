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Как сообщает «Московский Комсомолец» в своем материале, российский журналист Никита Третьяков, который был мобилизован в сентябре и принимал участие в боевых действиях в зоне проведения специальной военной операции, рассказал, как он получил ранение и поделился своим опытом с новобранцами.

Журналист отмечает, что получить ранение любой российский военнослужащий может в любой момент, так как артиллерийские обстрелы позиций происходят круглосуточно. По его словам, во время очередного обстрела, когда артиллерийский снаряд разорвался примерно в пятидесяти метрах от него, он получил осколочное ранение руки.

Третьяков попал в военный госпиталь, где медики констатировали, что осколок в результате рикошета от кости вышел из тела. Однако доктора настояли на нескольких днях госпитализации, во время которых российский журналист лично узнал о наиболее существенных проблемах бойцов, которые получили ранения.

Главная проблема раненых солдат заключается в том, что у них нет данных о себе и своем подразделении, где они несли службу. Также бойцы сталкиваются с проблемой мобильной связи. Многие бойцы имеют местные сим-карты тех регионов, где они несут службу. Однако, когда они попадают в госпиталь на территории РФ их карты попросту не работают там. Не лишним для бойца будет иметь наличные средства или банковскую карту, так как лечение ранения может затянуться на длительный срок.

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