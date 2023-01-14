Президент Польши Анджей Дуда по итогам встречи во Львове с украинским президентом Владимиром Зеленским сообщил, что им одобрено решение о передаче Украине танков Leopard-2 в качестве «военной помощи» – при условии, если будет организована «более широкая коалиция» стран, использующих этот тип танков. Перевод основных положений иностранных публикаций представлен изданием discover24.ru.

Польский военный портал Defence24 сообщил, что Польша готова передать Украине роту танков Leopard-2. Как пояснило издание об этой инициативе, «каждая страна, участвующая в такой коалиции, пожертвовала бы роту танков. Из расчета, что в стандартная танковая рота насчитывает около 14 машин, это значит, что если бы к коалиции присоединились страны, заявившие ранее о своей готовности пожертвовать танки, то есть Польша, Финляндия, Дания и Испания, то можно было бы оснастить Украину примерно 56 машинами».

Несколькими днями ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что его страна рассматривает возможность поставки в Украину нераскрытого количества танков Leopard-2 для поддержки соседней войны против российского вторжения. Однако передача должна быть частью более масштабных усилий группы союзников, сказал он.

«Мы ведем переговоры, которые приведут к созданию более широкой коалиции государств, которые могли бы поставлять на Украину такое тяжелое современное снаряжение», – сказал Моравецкий.

Он также добавил, что соответствующие переговоры велись и с канцлером Германии Олафом Шольцем, и в Брюсселе – с руководством НАТО.

Американский военный портал Defense News по этому поводу сделал важное уточнение: Украина в своем запросе к Польше по танкам Leopard-2 вела речь об их «безвозмездной передаче» – как это было в прошлом году, когда Варшава поставила свои танки Т-72 советской разработки украинским военным.

«Германия ранее подарила Польше свои танки Leopard 2, которые ранее использовались Бундесвером, начав их передачу в 2002 году. В настоящее время польские вооруженные силы эксплуатируют около 247 танков Leopard 2 в различных модификациях. К ним относятся танки версий Leopard 2 A4 и A5, а также танки Leopard 2PL, модернизированные польской оборонной промышленностью в сотрудничестве с немецкой Rheinmetall», – напоминает Defense News.

В ближайшие годы Польша намерена серьезно обносить свой парк современных основных боевых танков на базе американских M1A2 Abrams и южнокорейских K2, но в настоящее время сухопутные войска страны в основном полагаются именно на танки Leopard-2.

Однако правительство Германии должно одобрить все поставки оружия немецкого производства – это условие продолжает действовать даже спустя много времени после передачи вооружений другим странам. В Defence24 считают, что этот фактор способен стать самым главным препятствием для поставок германских «Леопардов» Украине.

«Берлин давно заявлял, что не решится осуществлять поставки танков самостоятельно. На вооружении самого Бундесвера находится около 300 танков Leopard 2, из них около 200 в различных вариантах версии Leopard 2A6, небольшое количество (около десятка) в версии Leopard 2A5, остальные – новейшие модификации Leopard 2A7V», – указывает польский портал.

Помимо этого, в Германии на хранении у производителей имеется некоторое количество Leopard-2A4. На складах Бундесвера имеются также сравнительно «старые» танки времен «холодной войны» Leopard-1A5 – не менее 100 единиц, которые также были ранее запрошены Украиной.