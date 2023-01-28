Власти Польши отправят на Украину свои танки Twardy, которые были в арсеналах. На этот шаг они пошли для того, чтобы быстрее «утилизировать» устаревшую технику и начать перевооружение собственных вооруженных сил. Так считает Дмитрий Дрозденко, военный эксперт, сообщает РИА Новости.

Эксперт дал комментарий относительно слов Андрея Ермака, который занимает пост главы офиса президента Украины. Тот рассказал, что Польша пришлет в Киев не только танки Leopard, но и Twardy. Последние представляют польскую усовершенствованную версию советских машин Т-72М1.

Дрозденко отметил, что Польша торопится перевооружить собственную армию и заполучить в свой арсенал более современные южнокорейские машины и американские танки Abrams. Другая причина – простое желание получить деньги.